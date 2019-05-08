Старейшую эстафету Нижнекамска пробежали почти 700 человек

(Казань, 10 мая, «Татар-информ»). 43 команды приняли участие в старейшей легкоатлетической эстафете Нижнекамска. Среди них – 688 участников – и взрослые, и молодежь, и дети. Старты были посвящены Дню Победы, сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.





Обладатели первых мест получили переходящие кубки, сертификаты в гипермаркет и спецприз от газеты «Нижнекамская правда».



Первое место среди школ занял лицей №35, среди предприятий – «Нижнекамскнефтехим», среди ссузов – Нижнекамский педагогический колледж, среди вузов – Нижнекамский химико-технологический институт. Чемпионом среди ветеранов стал Зульфат Бурханетдинов.

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