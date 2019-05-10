В татарской школе Москвы провели праздник поэзии, посвященный Г. Тукаю

(Казань, 10 мая, «Татар-информ»). В школе №1186 имени Мусы Джалиля города Москвы состоялся праздник поэзии, посвященный 133-летию со дня рождения великого татарского поэта Габдуллы Тукая, сообщает «Штаб татар Москвы».

Ученики татарской школы Москвы приняли активное участие во флешмобе, посвященном Г. Тукаю. Учащиеся в первую очередь исполнили известные стихотворения Габдуллы Тукая.

Далее ребята из 4А класса инсценировали стихотворение Тукая «Эш беткэч, уйнарга ярый» («После работы можно поиграть»). Праздник завершился песней «Туган тел» на слова Тукая.



Школа с этнокультурным татарским компонентом образования № 1186 работает в Москве с 1997 года. С 2006-го она носит имя поэта-героя Мусы Джалиля. Ежегодно здесь проводится межрегиональный открытый конкурс «Мужество останется в веках» и турнир по борьбе на поясах памяти Мусы Джалиля. Во дворе школы возведен памятный знак татарскому поэту.



В школе организовано несколько музеев: «Татарская культура и быт», «Легенды разведки», «История школы № 1186 имени Мусы Джалиля» и «Галерея культуры мира».

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