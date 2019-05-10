В Нижнекамске под дорогой на Баки Урманче поменяют канал трубопроводов

(Казань, 10 мая, «Татар-информ»). С сегодняшнего дня, 10 мая, и до конца месяца на улице Баки Урманче в Нижнекамске будут проходить большие работы – специалисты установят новые плиты и балки в канале для труб отопления и водоснабжения, сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.

Конструкцию проложат под проезжей частью, поэтому дорогу Баки Урманче перекроют в обе стороны на все время проведения работ. Схема объезда появится на объявлениях, поэтому водители должны планировать свои маршруты заранее.

фото:e-nkama.ru



Изменится и движение 25-го автобуса. Временный путь следования: через пр. Строителей – пр. Мира и далее по маршруту. Обратно от городской больницы №2 – пр. Мира – пр. Строителей и далее по маршруту.

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