Татар-информ

10 мая 2019, 01:07

Здоровье и среда

Сармановский район победил в этапе спартакиады медицинских работников РТ

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Здоровье и среда

Сармановский район победил в этапе спартакиады медицинских работников РТ

По итогам спартакиады победителем стала команда Сармановского района, «серебро» разделили команды Мензелинского и Актанышского района.

(Казань, 10 мая, «Татар-информ»). В Мензелинске состоялся районный этап спартакиады медицинских работников Татарстана. На соревнования съехались команды из Актанышского, Муслимовского, Сармановского, Ютазинского, Мензелинского районов. Команды состязались в шести видах спорта: бадминтон, теннис, легкая атлетика, шахматы, волейбол и перетягивание каната, сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

В работе оргкомитета приняли участие администрация Мензелинской центральной районной больницы и отдел по делам молодежи и спорту исполкома Мензелинского района. Оценка каждого вида состязаний осуществлялась на профессиональном уровне.

По итогам спартакиады победителем стала команда Сармановского района, «серебро» разделили команды Мензелинского и Актанышского района, бронзу завоевала команда Муслимовского района, четвертое место присудили команде Ютазинского района.

Победители получили грамоты, медали, кубки и денежные премии.

 

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