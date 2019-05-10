Сармановский район победил в этапе спартакиады медицинских работников РТ

(Казань, 10 мая, «Татар-информ»). В Мензелинске состоялся районный этап спартакиады медицинских работников Татарстана. На соревнования съехались команды из Актанышского, Муслимовского, Сармановского, Ютазинского, Мензелинского районов. Команды состязались в шести видах спорта: бадминтон, теннис, легкая атлетика, шахматы, волейбол и перетягивание каната, сообщает пресс-служба Минздрава РТ.



В работе оргкомитета приняли участие администрация Мензелинской центральной районной больницы и отдел по делам молодежи и спорту исполкома Мензелинского района. Оценка каждого вида состязаний осуществлялась на профессиональном уровне.



По итогам спартакиады победителем стала команда Сармановского района, «серебро» разделили команды Мензелинского и Актанышского района, бронзу завоевала команда Муслимовского района, четвертое место присудили команде Ютазинского района.



Победители получили грамоты, медали, кубки и денежные премии.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.