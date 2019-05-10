Заслуженный врач РТ расскажет казанцам, как сохранить память и интеллект

(Казань, 10 мая, «Татар-информ»). 12 мая в Центре современной культуры «Смена» начнется лекция «Пища для ума или мед в голове: как сохранить память и интеллект?», которую прочтет заслуженный врач РТ, директор Научно-исследовательского медицинского комплекса «Ваше здоровье» Эдуард Якупов, сообщает пресс-служба центра.



Мозг является самым важным органом человека – именно он определяет четкую координацию всех систем организма и формирует личность. Люди часто не знают, какой зыбкой может быть грань между «легкой забывчивостью» и значительными интеллектуальными расстройствами, и не видят, что рядом уже есть люди, переступившие эту черту.



Доктор медицинских наук Эдуард Якупов расскажет в лекции, что такое когнитивные функции человека, как сохранить ясность ума в зрелые годы, что является «пищей для ума», которая создает условия для полноценной работы мозга. Казанцы также узнают о том, почему так важно активно заниматься собой и тренировать свой мозг уже с молодых лет.



Начало в 18:00.

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