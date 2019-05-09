Парад в честь дня Победы на стадионе «Авангард» собрал сотни зеленодольцев

(Казань, 9 мая, «Татар-информ»). На парад в честь дня Победы на стадион «Авангард» пришли сотни жителей Зеленодольска, пишут «Зеленодольские новости».

Творческие коллективы города посвятили театрализованное представление фронтовым письмам – долгожданным треугольникам с войны. Представление предваряло пламя пожарищ, бомбардировок, первых смертей.

Девушки в черно-красных одеяниях, символизирующих страшный огонь, рассекали зеленодольскую площадь будто вестники беды, но постепенно их натиск спадал благодаря мужеству ребят в гимнастерках.

Далее глава района Александр Тыгин поприветствовал ветеранов войны и гостей города. Руководитель отметил, что сегодня отмечается самый святой праздник.

«Мы не имеем права забывать, какой ценой далась Победа, она пропитана кровью миллионов советских солдат, узников концлагерей, слезами жен и матерей, потом стариков и подростков, которые не щадили себя, работая у станков и на колхозных полях. Благодаря им мы родились в великой и сильной стране. Дорогие земляки, желаю вам крепкого здоровья и благополучия. Пусть в веках горит Вечный огонь бессмертной славы! С Днем Победы!» – произнес он.

Участников торжества поздравил также депутат Госдумы РФ Ильдар Гильмутдинов, военный комиссар Зеленодольска и района Рамиль Батршин. Далее состоялся парад Победы, где по площади чеканили шаг стройные колонны участников.

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