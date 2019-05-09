В Альметьевском драмтеатре чествовали ветеранов Великой Отечественной войны

(Казань, 9 мая, «Татар-информ»). Сегодня в Альметьевском драмтеатре глава Альметьевского района Айрат Хайруллин провел торжественный прием ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий города и района, сообщает пресс-служба Альметьевского района.



В торжестве приняли участие министр по делам молодежи РТ Дамир Фаттахов, председатель профкома ПАО «Татнефть» Гумар Яруллин, руководители предприятий города.



Хайруллин поздравил ветеранов войны с Днем Победы, выразив слова признательности и благодарности за мужество и беззаветную преданность Родине. «<…>Огонь Славы, зажженный Великой Победой, будет гореть в наших сердцах всегда», – сказал глава района.





Со словами благодарности обратился к ветеранам и Дамир Фаттахов, отметив, что ветераны являются примером поколений беззаветного служения Отчизне.



«Живите долго, будьте с нами. Нам многому нужно у вас научиться, и самое главное, нам нужно научиться искренне любить жизнь, как вы! Низкий поклон вам и долгих лет жизни!» – пожелал руководитель ведомства.



Глава района вручил Валентине Янковской, внучке погибшего 10 октября 1942 года красноармейца Илендея Сармандеева, удостоверение к медали «За оборону Кавказа».

Айрат Ринатович вручил благодарственные письма участникам Великой Отечественной войны Габдулбари Габдрахимову, Анатолию Соколову, бывшим малолетним узницам фашистских концлагерей Ольге Макаровой и Маргарите Апраксиной. Руководитель пожелал всем ветеранам бодрости духа, здоровья, душевного тепла, внимания родных и близких.

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