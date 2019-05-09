СМИ: «Ак Барс» предложил контракты Шипачеву и Кагарлицкому

(Казань, 9 мая, «Татар-информ»). Казанский хоккейный клуб «Ак Барс» предложил контракты двум нападающим — Дмитрию Кагарлицкому и Вадиму Шипачеву. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Отмечается, что «Ак Барс» готов удовлетворить зарплатные требования форвардов.

Кагарлицкий сейчас находится в статусе неограниченно свободного агента.

Шипачев при желании тоже может им стать, поскольку еще не подписал соглашение с новым юрлицом московского Динамо«. Нападающего не устраивает то, что столичный клуб хочет урезать его зарплату.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что «Ак Барс» подписал контракт с форвардом Кириллом Петровым.

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