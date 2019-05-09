Татар-информ

9 мая 2019, 21:06

Общество

Более 7 тысяч нурлатцев приняли участие в шествии «Бессмертного полка»

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Общество

Более 7 тысяч нурлатцев приняли участие в шествии «Бессмертного полка»

Фото: nurlat-tat.ru

Участники шествия несли в руках портреты своих дедов, прадедов и других близких, воевавших на фронте.

(Казань, 9 мая, «Татар-информ»). Сегодня, 9 мая, Нурлат присоединился ко всероссийской акции «Бессмертный полк». Шествие стартовало от пересечения улиц Советская и Самаренкина и завершилось в мемориальном комплексе «Вечный огонь». В акции приняло участие 7300 человек, пишет газета «Трудовая слава».

Колонну возглавили глава района Алмаз Ахметшин, депутат Госсовета РТ Раис Сулейманов и почетные жители города. Глава района шел с портретом своих дедов Миннехана Ахметовича и Галимзяна Миннехановича, которые ушли на фронт и живыми уже не вернулись.



Участники шествия держали в руках портреты своих дедов, прадедов и других близких, воевавших на фронте. Некоторые из жителей несли по две-три фотографии.

Горожане рассказали о своих отцах и дедах, которые сражались в Великой Отечественной войне.

«Быть частью этого события – значит испытывать непередаваемые эмоции и гордость за тех, кто подарил Победу. Держать в руках портрет своего героя – больше, чем просто дань памяти», – говорили участники акции.

Много жителей города вышли на улицу наблюдать за шествием, и многие присоединялись к нему. Под гимн «Бессмертного полка» колонна вошла на мемориальный комплекс «Вечный огонь», где нурлатцы почтили память земляков.
Акция завершилась общим исполнением песни «Катюша». Праздничные мероприятия продолжатся на центральной площади и в центральном парке, где позднее праздничный салют озарит небо.

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