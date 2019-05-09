В День Победы в Альметьевске представили основной боевой танк Т-80БВ

(Казань, 9 мая, «Татар-информ»). На площади дворца спорта «Юбилейный» в День Победы Альметьеввске состоялась выставка военной техники. Настоящий танк Т-80БВ, принимавший участие в первой Чеченской кампании, стал объектом обозрения для жителей нефтяной столицы, сообщает пресс-служба Альметьевского района.



Боевая машина на День Победы была доставлена танкистами Альметьевского отделения Региональной общественной организации РТ «Союз танкистов». Танк транспортировался из столицы республики на специальной платформе в сопровождении военных: штатного механика-водителя, командира взвода и представителей принимающей стороны в лице председателя «Союза танкистов» Альметьевска Рамиля Бадретдинова.





Выставку военной техники посетил глава Альметьевского района Айрат Хайруллин. Он пообщался с воспитанниками военно-патриотического движения школьников «Юнармия», рассмотрел технические характеристики боевой машины. По словам специалистов, Т-80БВ является летающим танком. Одним из достоинств машины стала газотурбинная силовая установка. Данный тип двигателя даёт преимущество в условиях холодного севера.



Бездорожье покорилось этой 42-тонной машине до рекордной скорости 70 км/ч. Не страшна отечественному двигателю и мелкодисперсная пустынная пыль. Танк Т-80БВ надежно защищен от высокоточного оружия керамброней и активным комплексом защиты. Танк скоростной, снарядами и ракетами поражает цели на дистанции 2, 5 и 10 км. На борту устанавливается современная боевая система с централизованным программным управлением.

Основной боевой танк Т-80БВ покинул Нефтеград вечером 9 мая.

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