Тысячный хор и Волга-Волга: в Казани начался концерт в честь Дня Победы

(Казань, 9 мая, «Татар-информ», Вероника Ваганова). В Казани на площади около «Казань Арены» начался праздничный концерт мастеров искусств и молодежных групп города.

Жители и гости города стали заполнять площадь за час до мероприятия.

Сам концерт состоит из трёх блоков. В первом около 20 номеров зрителям представят творческие коллективы — победители городских и региональных конкурсов, таких как «Студенческая весна» и «Созвездие-Йолдызлык».

«Мы выбрали наши любимые песни — “Журавли” и “Вечер на рейде”, исполняем мы их достаточно долгое время. Это самые, наверное, душевные песни», — поделились с корреспондентом ИА «Татар-информ» участники трио Grande Айрат Ганиев, Руслан Закиров и Евгений Шорников.

По их словам, они специально выбрали именно эти композиции, чтобы показать контраст военных песен — лирическую и позитивную сторону.

«Мы решили, что должны выступить именно здесь, именно сегодня, именно с этими любимыми композициями для наших горожан и гостей столицы», — добавили участники коллектива.

Также свои номера представят театр танца «Сайдаш», дуэт «1+1», «Изумрудный город» и другие.

Затем с 40-минутной программой выступит ВИА «Волга Волга». А завершится концерт исполнением композиций от тысячного хора «Поющая Казань» совместно с Государственным камерным хором РТ.

После концерта казанцы смогут полюбоваться праздничным салютом. Как сообщалось ранее, площадка у «Казань Арены» — самое лучшее место для просмотра.

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