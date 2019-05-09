Около 2 км с портретами героев Победы: в Казани прошло шествие «Бессмертного полка»

(Казань, 9 мая, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В честь 74-й годовщины Великой Победы в Казани прошла всероссийская акция «Бессмертный полк». Ее участники с портретами главных героев сегодняшнего праздника под сопровождение песен военных лет прошествовали около 2 км.

Маршрут «Бессмертного полка» стартовал на площади Свободы, а завершился на площади Тысячелетия. Было организовано несколько досмотровых пунктов, поэтому вход в колонну был доступен из разных точек. Еще до начала движения горожане подходили к ветеранам Великой Отечественной войны, обнимали их и говорили слова благодарности.

В едином многотысячном шествии патриотическая акция объединила людей разных поколений, многие пришли семьями. В окружении обычных казанцев маршрут «Бессмертного полка» прошли Президент Татарстана Рустам Минниханов вместе со своим сыном и Государственный советник республики Минтимер Шаймиев. Президент РТ пришел с фотографией своего дяди – Галимзяна Минниханова, который воевал в составе 359-го стрелкового полка и погиб под Москвой в 1941-м. Сын Рустама Минниханова Искандер нес портрет деда со стороны матери – Бария Сафиуллина. В руках Госсоветника РТ был портрет его отца – Шагишарипа Шаймиева.

За каждым портретом – своя история. Так, заместитель Председателя Госсовета РТ Юрий Камалтынов рассказал о своем отце. «Это портрет моего отца – Зимеля Камалтынова. Он был призван на фронт в 1943 году. Закончил курсы пулеметчиков, затем младших лейтенантов. Когда завершилась война, он был уже старшим лейтенантом. К сожалению, я отца похоронил всего лишь полгода назад. И эта акция – дань памяти. Хочется к ней приобщиться», – отметил депутат.

Руководитель Национально-культурной автономии киргизов РТ Бейшенбек Муканбетов участвует в шествии уже во второй раз. Они пришел с портретом деда – Мухамбета Мамбетова, который в 1942 году пропал без вести. «Он служил на Белорусском фронте. В 1942 году пропал без вести, писем от него не было. Его в последний раз в белорусском лесу видели сельчане. До сих пор мы ищем о нем информацию. Когда дед пропал, мой отец был девятимесячным ребенком», – поделился представитель киргизской диаспоры.

Главный раввин Татарстана Ицхак Горелик заметил, что впервые участвует в этой акции. В колонне он прошел с портретом своего прадеда – Исаака Лермана. «Мой прадед дошел до Берлина и остался жив. Мы бережно храним память о нем. Это не просто наша победа, это – наше спасение. 9 Мая – день, который нас всех объединяет, несмотря на то, что мы все разные», – сказал он.

Вместе с министром труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмирой Зариповой в шествии приняли участие ее дети и мама. «Наш долг – принять участие в такой акции, чтобы сохранить память о героях. Ведь в каждой семье есть Солдат Победы. Ветераны говорят: “Главное сохранить память, передать младшему поколению всю правду о настоящих героях Победы”», – подчеркнула она.

Глава Минтрудсоцзащиты РТ несла портрет деда – Карима Халикова. Интересно, что о подвигах своего родственника она узнала из Интернета, сам он ничего не рассказывал. «Он был сержантом, командиром отделения саперного взвода. Прошел всю войну. Ушел служить в армию, и началась советско-финская война. Затем – Великая Отечественная. С первый дней он участвовал в этой войне и дошел до Берлина. Прошел всю Европу и вернулся в 1946 году. Дедушка не любил вспоминать о войне. С сайта “Подвиг народа” я узнала, в каких сражениях он участвовал и за что получил награды», – сообщила министр.

Уже второй год вместе с внуком участвует в шествии Мария Сорокина, она пришла с портретом своего отца – Петра Васильевича. «В 1940 году 19-летним юношей он ушел на фронт. В Забайкальском военном округе прослужил семь месяцев, затем его отправили защищать Москву, потом Смоленск. Там отряд попал в окружение, но отбился. Пошли на Кенигсберг. Только в 1948 году вернулся домой. Восемь лет он отдал Отчизне. Был контужен, умер в 1996 году», – со слезами на глазах рассказала женщина.

«Слава таким солдатам! Если бы не было такого героизма, то и нас бы сейчас не было. Они отстаивали каждый клочок земли. Я преклоняюсь перед ними. Я прихожу с внуком, чтобы он знал, какой подвиг совершили эти герои», – добавила она.

Жительница Казани Гульчира Низамутдинова призналась, что участие в акции вызывает у нее чувство волнения и гордости. «Российскому народу нельзя забывать эти события, нужно оставить о них память на века. Чувство гордости за то, что невозможно победить нашу страну, должно быть превыше всего. Об этом нужно говорить в школах», – заявила она.

Держа в руках портрет своего отца – Гарифа Низамутдинова, участница шествия поделилась воспоминаниями о нем. «Был призван в армию в 1939 году, отслужил, и началась война. Он не любил говорить о войне. Видимо, это было настолько тяжело, что не хотел доводить все эти ужасы до детей. Прошел всю войну, был связистом при главнокомандующем Русским фронтом. Но после войны недолго прожил. И вот сегодня я говорю: “Папа, мы вместе с тобой идем”. Участие в акции – непередаваемое ощущение. Мы показываем, что не забыли наших солдат, какую-то частицу привносим в дань их памяти. И я испытываю гордость, что могу это сделать для своего отца», – заключила она.

По предварительной информации организаторов мероприятия, по центральным улицам города с портретами родственников, принимавших участие в Великой Отечественной войне, прошли около 170 тыс. человек. Более 500 волонтеров были задействованы в обеспечении координации движения «Бессмертного полка».

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