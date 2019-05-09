Татар-информ

9 мая 2019, 20:38

Общество

В Набережных Челнах в ряды «Бессмертного полка» встали 75 тысяч человек

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Общество

В Набережных Челнах в ряды «Бессмертного полка» встали 75 тысяч человек

Фото: пресс-служба мэрии Набережных Челнов

Депутат Госдумы РФ Альфия Когогина пришла с портретом своего дедушки — Закира Сабирова.

(Набережные Челны, 9 мая, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах в ряды «Бессмертного полка» встали 75 тысяч человек.

 

«Бессмертный полк» формировался на проспекте Хасана Туфана. Некоторые пришли сюда, сразу выстроившись в колонны. На старте образовалось целое море людей с портретами погибших на войне родственников. У некоторых в руках было по несколько плакатов. Нередко можно было наблюдать картину, как одна семья несла по три и даже больше портретов.

Среди тех, кто встал в строй «Бессмертного полка», был и мэр Челнов Наиль Магдеев, который держал в руках портрет старшего брата отца — Фуата Ханифовича Магдеева. По словам городского главы, его дядя погиб в 19 лет в селе Малая Покровка Воронежской области в 1942 году. В братской могиле, в которой захоронен Фуат Магдеев, покоятся 563 человека, из них опознаны лишь 43 солдата.

Депутат Государственной Думы РФ Альфия Когогина влилась в ряды «Бессмертного полка» с портретом своего дедушки — Закира Сабирова, который, как и многие, не вернулся с той войны и был похоронен в братской могиле.

Глава Машиностроительного кластера РТ Сергей Майоров вспоминал в этот день своего предка Якова Афанасьевича Майорова, который был участником Сталинградской битвы, освобождения Донбасса и встретил окончание войны в Берлине.

Колонны «Бессмертного полка» дошли по проспекту Хасана Туфана до Майдана, где они влились в ряды зрителей театрализованного представления «Салют Победы».

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