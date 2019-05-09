Татар-информ

9 мая 2019, 18:46

Общество

Минобороны призвало участников «Бессмертного полка» помочь проекту «Дорога памяти»

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Общество

Минобороны призвало участников «Бессмертного полка» помочь проекту «Дорога памяти»

Фотографии появятся в мультимедийной галерее филиала Центрального музея Вооруженных сил РФ.

(Казань, 9 мая, «Татар-информ»). Участники патриотической акции «Бессмертный полк» могут увековечить память о своих родственниках, прошедших Великую Отечественную войну, в мультимедийном проекте «Дорога памяти». Информационный проект открылся на сайте Минобороны РФ, сообщает ТАСС.

«Все участники “Бессмертного полка” смогут загрузить фотографии родственников — участников Великой Отечественной войны, с которыми прошли сегодня, на интернет-портал “Дорога памяти”», — говорится в сообщении военного ведомства.

Через год эти фотографии появятся в уникальной мультимедийной галерее филиала Центрального музея Вооруженных сил РФ «Дорога памяти».

Фотографии можно отправить как через Интернет, так и по почте или через ближайшие военный комиссариат.

Отмечается, что для проекта россияне уже загрузили 160 тыс. фотографий. Мультимедийная галерея с материалами проекта «Дорога памяти» откроется в музее 9 мая следующего года.

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