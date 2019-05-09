В Казани участие в патриотической акции «Бессмертный полк» приняли около 170 тыс. человек

(Казань, 9 мая, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Казань присоединилась к всероссийской акции «Бессмертный полк». По предварительной информации организаторов мероприятия, по центральным улицам города с портретами родственников, принимавших участие в Великой Отечественной войне, прошли около 170 тыс. человек.

В этом году маршрут шествия «Бессмертного полка» остался прежним. Сбор участников акции начался в 13.00 на пересечении улиц Карла Маркса и Толстого в районе Аграрного университета. Вход в колонну был доступен также с улиц Муштари, Гоголя и Жуковского.

Колонна со Знаменем Победы впереди начала движение в 15.00 с площади Свободы. «Бессмертный полк» прошел по улицам Карла Маркса, Лобачевского, мимо парка «Черное озеро» и по улице Кремлевская. Шествие завершилось на площади Тысячелетия.

В прошлом году участниками акции «Бессмертный полк» в Казани стали около 165 тыс. человек.

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