Татарскую школу Москвы посетили учащиеся тюменской школы с татарским этнокультурным компонентом

(Казань, 9 мая, «Татар-информ»). В Московской татарской школе №1186 имени М. Джалиля состоялось торжество, посвященное 74-летию Победы в Великой Отечественной войне. Мероприятие посетили ученики школы №52 с татарским этнокультурным компонентом города Тюмени, сообщает пресс-служба Штаба татар Москвы.



На праздник в честь Дня Победы пригласили ветеранов войны и тыла, детей войны, а также родителей учащихся. Вечер открыли ученики московской школы, рассказав патриотические стихотворения Мусы Джалиля на татарском языке. Директор школы Роза Хабибуллина-Шакирова отметила, что увидеть ветеранов войны и тыла в татарской школе стало праздником для всего коллектива.



«Наши ученики стараются быть достойными продолжателями вашего поколения – освободителей мира от зла фашизма. Вы все внесли свой вклад в общую победу. Именно на вашем примере воспитывается наше новое поколение», – обратилась директор школы Роза Шакирова.



Выступление московских учеников продолжили тюменские школьники. Сибирские гости на татарском языке исполнили стихи и песни. Также ученики тюменской школы выступили с исследовательскими работами, посвященных поисковым работам останков советских солдат. По словам директора школы Алевтины Манкаевой, тюменцы всегда старались равняться результатам и победам татарской школы Москвы.



Почетный гость мероприятия, координатор «Штаба татар» Гульнара Яруллина поблагодарила коллективы татарских школ Москвы и Тюмени за активную работу в сохранении татарской культуры и языка.

В дальнейшем делегация московской школы намерена совершить ответный визит в Тюмень.

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