Диетологи назвали простой способ похудеть

(Казань, 9 мая, «Татар-информ»). Сбросить лишний вес поможет жевательная резинка, заявила американский диетолог, автор книги-бестселлера The Small Change Diet Кери Ганс. Об этом пишут «Известия».

Жевание жвачки поможет сократить потребление вредной пищи, став, например, заменой десерту после приема пищи. «Также вы употребите меньше калорий, чем получили бы, съев печенье или кусок торта», — отметила Ганс.

Жевательная резинка помогает подавить аппетит и тягу перекусывать чем-то вредным, к примеру, печеньем или чипсами.

«Согласно одному из последних исследований, люди, которые жевали жвачку, в следующий прием пищи потребляли в среднем на 40 калорий меньше обычного», — рассказала сотрудница Академии питания и диетологии Анжел Планелс.

По словам диетологов, не стоит полностью отказываться от перекусов. Для них стоит выбирать йогурт или немного орехов.

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