В Елабуге прошел праздничный парад по случаю Дня Победы

(Елабуга, 9 мая, «Татар-информ», Гульнара Салихова). В Елабуге прошел праздничный парад в честь Дня Победы. Чтобы отпраздновать 9 Мая, жители и гости города собрались на стадионе «Молодежный», где были организованы парад и театрализованное представление, а также работали импровизированные площадки.

До начала митинга жители Елабуги присоединились к акции «Бессмертный полк». Колонна отправилась в путь в 10 часов утра. Тысячи людей с портретами близких, погибших на войне, прошагали от Дворца культуры до стадиона.

После возложения цветов и венков к Вечному огню, а также к бюстам Героев Советского Союза в 11 часов начался торжественный митинг. В мероприятии приняли участие заместитель Председателя Госсовета РТ Татьяна Ларионова и министр экономики РТ Фарид Абдулганиев.

На фронт из Елабуги отправились 13 тыс. человек, погибли и пропали без вести 7 тыс. «Наши земляки ковали Победу на фронте и в тылу. На заводах и эвакуированных предприятиях, в сельском хозяйстве тысячи наших земляков от мала до велика отдавали свои силы для фронта, во имя Победы. Вечная память павшим за бесценный подвиг во имя мира, независимости и любви к своей Родине», – обратился к гостям праздника глава Елабужского района Геннадий Емельянов. Он отдельно поблагодарил ветеранов, пожелав им здоровья и долгих лет жизни.

Здесь же прошла церемония награждения. Родным погибших на Великой Отечественной войне вручили государственные награды. Среди них была дочь фронтовика Валентина Цыганова. Приказом командира 6-й отдельной гвардейской истребительно-противотанковой артиллерийской бригады № 035 от 30 января 1945 года за боевые заслуги и отличия в боях младший сержант Николай Марков был награжден орденом Красной Звезды. Фронтовик умер в 1995 году, не узнав о том, что был награжден.

Далее торжество продолжилось парадом, в котором приняли участие коллективы учебных заведений, школ и детских садов города. Студенты и педагоги колледжа культуры представили театрализованное представление «Подвигу твоему, Ленинград».

Мероприятия в честь Дня Победы в городе продолжатся до позднего вечера и завершатся праздничным фейерверком в 21 час. В эти минуты праздничная программа проходит сразу на четырех площадках: на стадионе «Молодежный», в Пионерском парке, в Александровском саду и в Гуляй-парке. В 20.45 елабужане со свечами присоединятся к всероссийской акции «Свеча памяти».

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