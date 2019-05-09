В Верхнем Услоне обновили мемориальную плиту Герою СССР Александру Афанасьеву

(Казань, 9 мая, «Татар-информ»). В Парке Героев Верхнего Услона обновили мемориальную плиту Герою Советского Союза из Нижнего Услона Александру Афанасьеву, пишет «Волжская новь».



У мемориальной плиты часто бывают его племянницы. Вот и накануне Великой Победы побывали здесь Нина и Людмила Беловы, Наталья Косякова, проживающие в Казани, Менделеевске и Набережных Челнах, внучатые племянницы и племянники, среди которых и дочь героически погибшего в 1983 году в Афганистане Владимира Белова (родного племянника Александра Афанасьева) – Ирина со своим 7-летним сыном Амиром.



Герой Советского Союза Александр Афанасьев – командир танковой роты, погиб в Польше в день своего 24-летия – 25 июля 1944 года, протаранив своим танком немецкое штурмовое орудие.



Близкие героя почтили память своего дяди и выразили благодарность руководству района, с большой любовью обустроившим Парк, и волонтерам, взявшим шефство над Парком Героев, которые круглый год заботливо ухаживают за мемориалом.





«Это место для нас священно. Саша наш похоронен в Польше, а мы, при любой возможности и в дни особых торжеств приезжаем сюда, чтобы поклониться его подвигу», – поделились родственники.

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