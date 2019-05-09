Мантуров предложил начать возможный запрет пластиковой посуды с пакетов

(Казань, 9 мая, «Татар-информ»). Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров предложил начать запрет на посуду из пластика с отказа от пластиковых пакетов, передает РИА Новости.

Глава Минпромторга России, обращаясь к журналистам, сослался на опыт стран Европы, где «в большей степени используются именно из крафтовой бумаги пакеты».

При этом Мантуров, комментируя заявление главы Минприроды Дмитрия Кобылкина, заметил, что полностью отменить пластиковую посуду, скорее всего, невозможно, однако постепенно от нее начнут отказываться.

И хотя этот процесс будет происходить естественным образом, понадобится и соответствующий «нормативный акт», добавил министр.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Минприроды России готовит запрет на продажу одноразовой посуды из пластика.

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