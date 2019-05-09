«Бессмертный полк» в составе 2536 участников прошел маршем по улицам Менделеевска

(Казань, 9 мая, «Татар-информ»). «Бессмертный полк» прошел маршем по улицам Менделеевска. В строй встали 2536 человек – взрослые и дети, которые почтили память своих предков, передает ИЦ «Менделеевск».

Люди с гордостью прошли по центру города с фотографиями родственников – отцов и дедов, бабушек и прадедов от улицы Юбилейная по улице Бурмистрова – и завершили шествие у Вечного огня.

Шествие возглавил глава района Валерий Чершинцев. Он отметил, что акция объединила тысячи людей, жители показали, как дорога им память о своих родных и близких.

Менделеевец Леонид Андреев убежден, что шествие – дань памяти участникам войны и что каждый обязан сохранить и передать память. «Я горжусь отцом Петром Алексеевичем, который принял участие в войне с Японией. А мама Екатерина Александровна была зенитчицей. Она охраняла небо Москвы в 1943 году», − поделился он.

После шествия состоялся большой концерт, где хор ветеранов и учащиеся исполнили песни военных лет.

В этот же день в Менделеевске угощали полевой кашей. Пожилые горожане, чьи детские годы пришлись на войну, рассказали, что вкус каши не сравнить ни с чем, а день, когда ее варили, считался большим праздником.



«А так в те лихие годы нашей основной едой были жидкая похлебка, лепешки из лебеды и замерзшей картошки. Летом спасал подножный корм. Сейчас на столах есть все, но мы по-прежнему ценим кусок хлеба, хотим, чтобы наши дети не увидели голодное время», – заметили очевидцы военного времени.

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