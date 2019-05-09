Большинство граждан России поддерживают акции «Бессмертный полк» и «Георгиевская ленточка»

(Казань, 9 мая, «Татар-информ»). Приуроченные ко Дню Победы всероссийские акции «Бессмертный полк» и «Георгиевская ленточка» полностью или частично поддерживают 94 и 92% жителей России соответственно. Таковы результаты опроса, проведенного исследовательским центром рекрутингового портала Superjob.ru.

«Бессмертный полк» полностью положительно оценивают 78% россиян, скорее положительно – 16%. При этом скорее отрицательно к нему относятся 4% жителей страны, а полностью отрицательно – всего 2%. Свое скептическое отношение они объясняют сомнениями в истинности патриотизма участников мероприятия.

«Георгиевскую ленточку» же полностью поддерживают 75% респондентов, тогда как частично – 17%. Полностью или частично негативно к акции относятся по 4% жителей РФ. Они ссылаются на нередкое неуважительное отношение ее участников к символике, связанной с Победой.

Опросы проводились 23 и 24 апреля 2019 года в 339 населенных пунктах всех федеральных округов. Каждый из них охватил 1,6 тыс. граждан России старше 18 лет.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.