Татар-информ

9 мая 2019, 16:20

Общество

Вскрыть 9 мая 2045 года: в Менделеевске в День Победы заложили капсулу потомкам

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Общество

Вскрыть 9 мая 2045 года: в Менделеевске в День Победы заложили капсулу потомкам

Фото: mendeleevskyi.ru

Вскроют капсулу с посланием в год столетия Победы в Великой Отечественной войне – 9 мая 2045 года.

(Казань, 9 мая, «Татар-информ»). На праздновании Дня Победы в Менделеевске заложили капсулу потомкам, вскрыть ее должны будут 9 мая 2045 года, передает ИЦ «Менделеевск».

Участник народного театра имени А. Ахунова Никита Юнусов и ветеран Великой Отечественной войны Зайнак Аглиев были удостоены этой чести. Они вместе с главой района Валерием Чершинцевым у Вечного огня заложили капсулу с посланием будущим поколениям. Вскроют капсулу в год столетия Победы в Великой Отечественной войне – 9 мая 2045 года.



Сегодня же у памятника Неизвестному солдату прошел парад в честь 74-й годовщины Победы.

Глава района попросил собравшихся не забывать об этом большом празднике. Председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов зачитал поздравление от Президента РТ. Председатель Совета ветеранов Любовь Сорокина подчеркнула, что с каждым годом ветеранов становится меньше, поэтому их нужно беречь.

Участники митинга минутой молчания почтили память всех тех, кто погиб на фронте, а затем запустили в небо голубей как символ мира и дружбы.

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