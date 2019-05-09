Татар-информ

9 мая 2019, 15:22

Общество

Акция «Бессмертный полк» в Пестрецах собрала рекордное количество участников

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Общество

Акция «Бессмертный полк» в Пестрецах собрала рекордное количество участников

Фото: pestrecy-rt.ru

На фронт были призваны 6 тыс. 785 уроженцев Пестречинского района, а домой вернулись лишь 1100 человек.

(Казань, 9 мая, «Татар-информ»). 5,5 тыс. жителей Пестречинского района РТ приняли участие в акции «Бессмертный полк». Пестречинцы прошествовали по центральной улице райцентра с портретами своих отцов, дедов и прадедов, пишет газета «Вперед».

На фронт были призваны 6 тыс. 785 уроженцев Пестречинского района, а домой вернулись лишь 1100 человек.  И только у 12 из них сегодня еще можно спросить об этой войне, увидеть в их глазах слезы горя от потерь и радости от Победы, отмечает издание.



Близки эти чувства и 76 пестречинским вдовам фронтовиков, живущим в деревнях и селах района. Они рассказывают, как кто-то из их родных ушел на фронт и не вернулся или погиб от ранений вскоре после возвращения. Знают каждое из этих чувств и 260 тружеников тыла, ковавших Победу на полях района.

Еще долгие десятилетия оплакивал народ свои потери, помнят о них и сейчас. Об этом свидетельствует всероссийская акция памяти «Бессмертный полк».

«Сабиров Тагир Сабирович прошел всю войну. До начала военных действий он жил в родной деревне. В браке у него родилось девять детей до войны и четверо уже после войны. Для нас он самый хороший человек», – рассказала принявшая участие в мероприятии внучка победителя.

«Я сегодня пришла с портретом своего дедушки. Звали его Сафиуллин Зариф Сафиуллович. Призван был в войска из Апастовского района в 1941 году. С 1941-го по 1945 год он воевал в пехоте, но сразу же после Победы домой не вернулся, его направили на японскую войну, где он и прослужил до зимы 1946 года», – поделилась Галия Фаттахова.

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