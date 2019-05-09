Татар-информ

9 мая 2019, 13:44

Общество

В Набережных Челнах парад возле мемориала «Родина-мать» собрал 32 тыс. человек

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Общество

В Набережных Челнах парад возле мемориала «Родина-мать» собрал 32 тыс. человек

Фото: nabchelny.ru

Украшением мероприятия стала демонстрация военной автомобильной техники, которую выпускают предприятия Автограда.

(Набережные Челны, 9 мая, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах парад возле мемориального комплекса «Родина-мать» собрал 32 тыс. человек.

Почетное место перед памятником традиционно заняли ветераны Великой Отечественной войны. Всего в Автограде сейчас проживают 2064 ветерана Великой Отечественной, в том числе 105 участников войны, 43 узника фашистских концлагерей, десять жителей блокадного Ленинграда, 1 тыс. 362 труженика тыла и 544 вдовы погибших и умерших участников войны.

Далеко не все ветераны смогли посетить торжество по состоянию здоровья. Тем не менее происходящее было адресовано в первую очередь именно им.

Праздник запомнился собравшимся выходом колонны барабанщиков кадетской школы № 82 имени Героя Советского Союза Ильдара Маннанова. В параде также приняли участие представители Управления МВД, военно-патриотического подразделения «Каскад» Набережночелнинского политехнического колледжа, гарнизона пожарной охраны Федеральной противопожарной службы и другие.

Украшением парада стала демонстрация военной автомобильной техники, которую выпускают предприятия Автограда. Перед собравшимися проехали автомобиль «КАМАЗ-65221» общетранспортного назначения, бронетранспортер «Тайфун», бронеавтомобиль «Патруль» и другие разработки челнинских компаний. Также порадовала челнинцев своим видом гоночная машина команды «КАМАЗ-Мастер».

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