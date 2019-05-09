Глава Минлесхоза РТ возложил цветы к Мемориальному комплексу боевой славы в Муслюмове

(Казань, 9 мая, «Татар-информ»). Сегодня министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров принял участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню Победы, в селе Муслюмово, сообщает пресс-служба ведомства.



Министр возложил венки и цветы к Мемориальному комплексу боевой и трудовой славы, встретил участников «Бессмертного полка» и от имени Президента РТ поздравил участников праздника с Днем Победы.





Затем состоялось шествие «Бессмертного полка», которое стало ключевым моментом празднования. Многие жители Муслюмова вышли с транспарантами и фотографиями героев войны, отдавших свои жизни за свободу Отечества.

Равиль Кузюров в приветственном слове отметил, что День Победы является значимым праздником для каждого жителя России.





«В этот день мы отдаем дань глубокого уважения и бесконечной благодарности тем, кто самоотверженно защищал нашу страну, тем, кто трудился в тылу. Наш священный долг – оказывать им всяческую помощь», – сказал он, отметив, что, к сожалению, ряды ветеранов редеют с каждым годом.



После минуты молчания торжества продолжились театрализованным представлением и концертом, которые подготовили творческие коллективы Муслюмовского района.

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