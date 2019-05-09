Под Петербургом нашли снаряд с посланием от тружениц тыла с зеленодольского «Завода имени Серго»

(Казань, 9 мая «Татар-информ»). Под Петербургом поисковики нашли снаряд с посланием от тружениц тыла с зеленодольского «Завода имени Серго». Об этом сообщается на официальном портале Зеленодольского муниципального района.

В Кировском районе Ленинградской области, где с 1942 по 1943 год шли ожесточенные бои, участники поисковой экспедиции «Волховский фронт. Весна-2019» обнаружили несколько неиспользованных артиллерийских снарядов для 45-милиметровой пушки. Сквозь трещину в одном из них поисковики заметили край бумажного листа.

Как выяснилось, записка чудом сохранилась среди уплотнителей для пороха. По маркировке на гильзе установили, что снаряд был сделан во время Великой Отечественной Войны на зеленодольском «Завода имени Серго».

«Рабочие призм Егорова Клавдия Ивановна, Петрова Мария Яковлевна, Погорелова Вера, Дереушева Катя, Варнавская Галя Т., Зенина Антонина Романовна, Таринова Мария. Нистиренкова Зоя окончательный контроль. Все Стахановцы. Выполняют три нормы в день» было написано на бумаге, обнаруженной поисковиками.

Руководитель Санкт-Петербургского отделения «Поискового движения России» Илья Дюринский предположил, что ценная находка связана с проводившейся в 1943 году Мгинской операцией, в процессе которой красноармейцы не позволили немцам заново замкнуть кольцо после прорыва блокады Ленинграда.

«Неиспользованные боеприпасы мы находим часто. Их могло засыпать землей от разорвавшегося рядом снаряда, или человек, который должен был их куда-то доставить, погиб или был ранен», – отметил Дюринский.

Дальнейшая судьба записки пока неизвестна. Поисковики хотели бы, чтобы она оказалась в музее военной памяти, либо попала в руки родных и близких упомянутых в ней женщин.

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