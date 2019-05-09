Самой любимой песней россиян о Великой Отечественной оказалась «День Победы»

(Казань, 9 мая, «Татар-информ»). Наиболее любимой песней жителей России о Великой Отечественной войне оказался «День Победы». Эту композицию назвал 41% участников опроса, проведенного исследовательским центром рекрутингового портала Superjob.ru.

«Катюше» отдали предпочтение 11% респондентов. По 5% россиян сочли любимыми песнями о войне «Журавли», «Священную войну» и «Смуглянку». 4% опрошенных вспомнили о композиции «Темная ночь», по 3% – о «В землянке» и «Десятом батальоне», 2% – о «Прощании славянки». Песни «На безымянной высоте», «Майский вальс», «Офицеры», «Синий платочек» и «Эх, дороги» назвали по 1% респондентов.

Еще 13% жителей страны упомянули другие песни, среди которых – «Алеша», «Бери шинель, пошли домой», «Враги сожгли родную хату» и «От героев былых времен». 3% опрошенных затруднились с ответом.

Женщины несколько чаще отдавали предпочтение «Дню Победы», «Катюше», «Журавлям», «В землянке» и «Десятому батальону», а мужчины – «Священной войне» и «Прощанию славянки».

Опрос проводился 8-9 апреля 2019 года в 283 населенных пунктах всех федеральных округов. Он охватил 1 тыс. граждан России старше 18 лет.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что россияне предпочитают советские фильмы о Великой Отечественной войне.

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