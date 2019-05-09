Свыше 3,5 тыс. человек стали участниками шествия «Бессмертного полка» в Болгаре

(Казань, 9 мая, «Татар-информ»). С шествия «Бессмертного полка» началось празднование 74-й годовщины Победы в Болгаре. Его участники собрались возле памятного знака «Казанский обвод», откуда по улицам Ленина и Хирурга Шеронова с портретами участников войны и тружеников тыла прошествовали к центральной площади. В этом году в акции приняли участие 3,5 тыс. человек, пишет газета «Новая жизнь».



После «Бессмертного полка» состоялся ставший традиционным парад – его возглавила знаменная группа и учащиеся кадетской школы-интерната имени полного кавалера ордена Славы П. А. Карпова. Далее шествовали барабанщики, юнармейцы, казаки, ветераны МВД и МЧС, медики, а также представители отдельных коллективов города.

С большим интересом зрители смотрели ставший традиционным парад макетов военной техники, изготовленной коллективами предприятий и организаций, а также общественных объединений и предпринимателей. Они продемонстрировали образцы артиллерийских пушек, легендарных «катюш», патрульно-разведывательного катера, самолета, танков и другой техники.

С приветственной речью к собравшимся обратились глава района Камиль Нугаев, военком Алькеевского и Спасского районов Виктор Лаврентьев. Председатель Госкомитета по архивному делу РТ Гульнара Габдрахманова зачитала приветствие Президента РТ.

Кадеты преклонили колена перед присутствовавшими ветеранами, а дети вручили им цветы.

К монументу павших земляков и к бюстам героев под залпы оружейного салюта возложили венки и живые цветы, а мирное небо в завершение праздника украсили разноцветные шары и голуби.

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