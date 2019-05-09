Глава Минобрнауки РТ в Набережных Челнах возложил цветы к памятнику Мусе Джалилю

(Набережные Челны, 9 мая, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Министр образования и науки РТ Рафис Бурганов в Набережных Челнах принял участие в торжествах, посвященных 74-й годовщине Победы. Вместе с мэром Автограда Наилем Магдеевым он возложил цветы к памятнику Мусе Джалилю и подчеркнул значение исторической памяти, которая является важным педагогическим инструментом.

Празднование Дня Победы в Набережных Челнах традиционно начинается с посещения памятника татарскому поэту, Герою Советского Союза Мусе Джалилю. Возле обелиска студенты и школьники исполнили музыкально-поэтические композиции, основанные на текстах писателя.

Выступая перед собравшимися, министр образования и науки РТ Рафис Бурганов с удовлетворением заметил, что молодые педагоги активно участвуют в памятных мероприятиях. По его мнению, это очень важно, так как именно учителя порой становятся связующей нитью между уходящим поколением ветеранов и молодежью.

Он также призвал с большим вниманием относиться к тем, для кого слово «война» имеет вполне конкретный смысл. «Сегодня в республике проживают всего 1,5 тыс. ветеранов (фронтовиков – прим. Т-и). Они находятся среди нас и нуждаются в нашей заботе. Мы должны им дать ее в полной мере», – подчеркнул он.

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