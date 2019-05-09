(Казань, 9 мая, «Татар-информ»). Пожар на промзоне Нижнекамска оперативно потушили, никто не пострадал. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«Сегодня в МЧС поступило сообщение о том, что на одном из производств на площади 100 квадратных метров загорелось разлитое масло. На место были направлены силы и средства по рангу вызова № 2», – рассказали в министерстве.

С огнем пожарные справились за 20 минут. В результате инцидента никто не пострадал, окружающей природе не был нанесен вред, а технологический процесс предприятия не был нарушен.

Специалисты выясняют, что стало причиной пожара.

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