В лаишевском парке Победы сотни жителей собрались на торжественный митинг

(Казань, 9 мая, «Татар-информ»). На митинг, посвященный 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, пришли сотни лаишевцев, пишет местная газета «Камская новь».

Парк Победы собрал ветеранов и тружеников тыла, детей и вдов участников войны, представителей органов государственной власти, учащихся школ и техникумов, работников организаций и предприятий Лаишева. Прозвучали гимны России и Татарстана.

Митинг открыл военком района Александр Афанасьев. Затем глава Лаишевского района Михаил Афанасьев напомнил, что из района на фронт ушли 15 тыс. 422 человека, и 11 тыс. 355 из них не вернулись домой. Четверо лаишевцев стали Героями Советского Союза, двое – полными кавалерами ордена Славы.



В настоящее время в районе проживают девять участников войны, 319 тружеников тыла, 109 вдов ветеранов войны и три узника концлагерей.

Уполномоченный по права ребенка в РТ Гузель Удачина зачитала поздравление Президента РТ Рустама Минниханова. Память воинов, погибших в боях за Родину, почтили минутой молчания. Школьники выпустили в небо белые шары в форме голубей. Затем горожане возложили цветы к Вечному огню – памятник воинам-освободителям утопал в цветах.

От парка Победы началось шествие «Бессмертного полка». Затем на Соборной площади состоится праздничный концерт.

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