Татар-информ

9 мая 2019, 13:10

Общество

Парад Победы в Нижнекамске посмотрели 27 тыс. горожан

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Общество

Парад Победы в Нижнекамске посмотрели 27 тыс. горожан

Фото: e-nizhnekamsk.ru

Маленькие барабанщики, полицейские, пожарные и девичьи взводы приняли участие в Параде Победы.

(Казань, 9 мая, «Татар-информ»). 27 тыс. человек стали зрителями Парада Победы в Нижнекамске. Они вспомнили о подвиге 4 тыс. 885 земляков, не вернувшихся с полей сражений. Всего в Красной армии воевали 7 тыс. 833 нижнекамских защитника Родины, сообщает пресс-служба районной администрации.

Парад Победы открыл плац-концерт маленьких воспитанников Татарстанского кадетского корпуса. После барабанщиков стартовал сам марш – знаменная группа из сотрудников правоохранительных органов вынесла флаги России, Татарстана и Нижнекамского района, а также копию Знамени Победы – штурмового флага, который был установлен 1 мая 1945 года на куполе рейхстага.

Вслед за полицейскими, которые маршировали первыми, мимо зрителей парада прошествовали воины запаса, ветераны локальных конфликтов, пожарные, сотрудники исправительной колонии, казаки, курсанты центра допризывной подготовки «Взлетная полоса». Наряду с парнями чеканили шаг и девичьи взводы. На парад школьники и студенты попали после побед в предварительных турах конкурса строевой подготовки.

После Парада Победы жители Нижнекамска возложили цветы к Вечному огню, а желающие отправились на концерт под открытым небом, который проходит в эти минуты у Дома народного творчества. В 15 часов в Нижнекамске пройдет «Бессмертный полк», а вечером все желающие смогут присоединиться к акции «Свеча памяти» и посмотреть салют.

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