Татар-информ

9 мая 2019, 12:14

Политика

Айрат Фаррахов: День Победы – великий праздник, который касается каждой семьи

Рекомендуем

Политика

Айрат Фаррахов: День Победы – великий праздник, который касается каждой семьи

Фото: информационный центр ТРО ВПП

«Единороссы» Татарстана почтили память павших в Великой Отечественной войне.

(Казань, 9 мая, «Татар-информ»). Представители исполнительного комитета Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия» и депутаты Государственной Думы РФ от Татарстана возложили цветы к Вечному огню в парке Победы в Казани.

 

На церемонии прозвучали гимны России и Татарстана. Депутат Госдумы РФ Айрат Фаррахов пришел на праздник со своим отцом – участником Великой Отечественной войны. Он отметил, что День Победы – великий праздник, который касается каждой семьи. «Это главный праздник с детства. По всей стране и за границей проводится много мероприятий. Одно из них – “Бессмертный полк“. Я обязательно приму в нем участие, пройду в колонне с портретом моего деда – красноармейца, который погиб в 1942 году», – рассказал Айрат Фаррахов.

Ранее на Архангельском кладбище Казани депутаты республиканского парламента во главе с заместителем Председателя Госсовета РТ Юрием Камалтыновым возложили цветы к памятнику Солдату-освободителю. Партийцы, депутаты, молодогвардейцы также примут участие в акции «Бессмертный полк», которая пройдет сегодня в Казани и по всей России.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

На дебатах «Единой России» предложили создать в Госсовете РТ Комитет по культуре и нацполитике
Новости дня
12:39
Под Петербургом нашли снаряд с посланием от тружениц тыла с зеленодольского «Завода имени Серго»

Ценную находку участники поисковой экспедиции «Волховский фронт. Весна-2019» обнаружили в Кировском районе Ленобласти.

12:34
Самой любимой песней россиян о Великой Отечественной оказалась «День Победы»
12:17
Пожар на промзоне Нижнекамска оперативно потушили, никто не пострадал

На площади 100 квадратных метров загорелось разлившееся масло на одном из местных производств.

12:14
Айрат Фаррахов: День Победы – великий праздник, который касается каждой семьи

«Единороссы» Татарстана почтили память павших в Великой Отечественной войне.

11:58
В Татарстане объявлен конкурс на лучший проект памятника Воину-победителю в парке Победы

О старте конкурса Рустам Минниханов сообщил 9 мая на Параде Победы в Казани.

11:40
Бугульминцы почтили память погибших воинов, возложив цветы к монументам города

Торжественный митинг состоялся у мемориала памяти советских воинов, умерших от ран в Бугульминском эвакогоспитале № 2784.

11:18
Минниханов на Параде Победы в Казани: Склоняем головы перед светлой памятью не вернувшихся с войны

На площади Тысячелетия состоялся торжественный парад Казанского гарнизона, посвященный 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

10:56
Гимн, почетный караул и минута молчания: Минниханов возложил цветы к Вечному огню в парке Победы

Президент РТ посетил казанский мемориал Славы в окружении татарстанских ветеранов Великой Отечественной войны.

10:42
В Бугульминском районе заложили первый камень новой мегафермы

Ферма на 3 тыс. 550 молочных коров станет первой из трех запланированных в рамках инвестиционного проекта.

10:20
Власти Зеленодольска: Дочери труженицы тыла могут предоставить две квартиры взамен аварийного жилья

По информации районной администрации, одну квартиру Дании Перминовой готов предоставить благотворитель, а другую – Госжилфонд.

09:58
Facebook намерен запустить платежный сервис в WhatsApp
09:36
Нижнекамский архив подготовил виртуальную выставку документов времен войны

Посетитель сайта может ознакомиться с официальными письмами и приказами, трогательными весточками с фронта, протоколами, газетами того времени.

09:12
В Казани изменится маршрут движения автобуса № 68

Схема движения автобуса будет изменена ради повышения безопасности пассажиров.

09:11
Депутаты Татарстана почтили память погибших в Великой Отечественной войне на Архангельском кладбище

Участники церемонии возложили венки и цветы к монументу «Воин», а также к памятному знаку воинам-иностранцам, умершим в госпиталях Казани.

09:00
Компания РИТЭК поздравляет татарстанцев с Днем Победы

Долг современного поколения – быть достойными продолжателями традиций победителей, отметили в компании.

08:54
Белые голуби и красные гвоздики: Алексей Песошин возложил цветы к мемориалу павшим воинам

Премьер-министр Татарстана вместе с ветеранами Великой Отечественной войны почтили минутой молчания память воинов, не вернувшихся с фронта.

08:00
Рустам Минниханов поздравил татарстанцев с Днем Победы

Президент Татарстана поблагодарил ветеранов за мужество, мудрость, трудолюбие и оптимизм.

07:41
Рустам Минниханов возложит цветы к Вечному огню и примет участие в акции «Бессмертный полк»

Дядя Президента РТ Галимзян Минниханов погиб, защищая Москву в декабре 1941 года.

07:20
Ко Дню Победы в Нацбиблиотеке РТ открылась новая книжная экспозиция

Выставка рассказывает о самой страшной войне XX века, унесшей миллионы жизней солдат, офицеров и мирных жителей.

06:24
Татарская молодежь Москвы устроила для ветеранов концерт и торжественный ужин

В завершение культурной программы все участники и гости концерта поднялись на сцену для совместного исполнения композиции «День Победы».

05:20
Жители Нижнекамска на мотоциклах и грузовиках объехали родные села героев войны

Впервые автомотопробег «По дорогам героев» провели в Нижнекамске в 2015 году – в честь 70-летия Победы.

04:41
Автопробег и возложение гирлянд к обелискам устроили жители Тетюш в честь Дня Победы

По пути следования автоколонну, украшенную транспарантом и флагами, встречали шарами и флажками сотрудники организаций и учреждений города.

03:21
Заинских участников Великой Отечественной войны поздравил депутат Госдумы

Поздравления принимали Леонид Мачтаков и Анна Моисеева.

02:43
Менделеевцы привели в порядок могилы Героев Советского Союза

Добровольцы привели в порядок могилы Героев Советского Союза, братскую могилу участников Гражданской войны, очистили памятники, покрасили ограды.

01:20
В Нижнекамске осталось около 1,5 тыс. ветеранов Великой Отечественной

За последний год в Нижнекамске и Нижнекамском районе ушли из жизни более 260 ветеранов.

События