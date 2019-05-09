Айрат Фаррахов: День Победы – великий праздник, который касается каждой семьи

(Казань, 9 мая, «Татар-информ»). Представители исполнительного комитета Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия» и депутаты Государственной Думы РФ от Татарстана возложили цветы к Вечному огню в парке Победы в Казани.

На церемонии прозвучали гимны России и Татарстана. Депутат Госдумы РФ Айрат Фаррахов пришел на праздник со своим отцом – участником Великой Отечественной войны. Он отметил, что День Победы – великий праздник, который касается каждой семьи. «Это главный праздник с детства. По всей стране и за границей проводится много мероприятий. Одно из них – “Бессмертный полк“. Я обязательно приму в нем участие, пройду в колонне с портретом моего деда – красноармейца, который погиб в 1942 году», – рассказал Айрат Фаррахов.

Ранее на Архангельском кладбище Казани депутаты республиканского парламента во главе с заместителем Председателя Госсовета РТ Юрием Камалтыновым возложили цветы к памятнику Солдату-освободителю. Партийцы, депутаты, молодогвардейцы также примут участие в акции «Бессмертный полк», которая пройдет сегодня в Казани и по всей России.

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