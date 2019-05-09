Бугульминцы почтили память погибших воинов, возложив цветы к монументам города

(Казань, 9 мая, «Татар-информ»). В Бугульме отдали дань уважения и памяти погибшим воинам-освободителям, возложив цветы к монументам города. Об этом сообщает пресс-служба администрации Бугульминского района.



Торжественный митинг состоялся у мемориала памяти советских воинов, умерших от ран в Бугульминском эвакогоспитале № 2784. В годы войны он принимал раненых из Москвы и Сталинграда, последний эшелон раненых прибыл из Берлина. 20 врачей и 60 медсестер работали в госпитале с сентября 1941-го по август 1945 года. Всего через медучреждение прошли 7,8 тыс. бойцов Красной армии, 54 из них умерли от ран. В Бугульминском районе находятся 13 воинских захоронений.

Минутой молчания бугульминцы почтили память бойцов у стелы 352-й Оршанской Краснознаменной ордена Суворова 2-й степени стрелковой дивизии.

В рядах сформированной в 1941 году дивизии около 90% составляли уроженцы Татарской АССР – свыше 12 тыс. человек. Это были мобилизованные из Бугульминского, Новописьмянского, Лениногорского, Азнакаевского и других районов республики. Штаб находился в здании гостиницы на центральной площади города.

Торжественный митинг состоялся у стелы Герою Советского Союза Газинуру Гафиатуллину. Звание ему присвоили посмертно в июне 1944 года. Земляки хранят память о его подвиге. В честь героя названы улицы в Казани, Бугульме, Лениногорске и других городах республики. Его имя присвоено Бугульминской кадетской школе-интернату.

Глава Бугульминского района Линар Закиров поблагодарил ветеранов, торжественно пообещав от лица всех местных жителей быть достойными потомками народа-победителя.

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