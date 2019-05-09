Власти Зеленодольска: Дочери труженицы тыла могут предоставить две квартиры взамен аварийного жилья

(Казань, 9 мая, «Татар-информ»). Живущей в Зеленодольске Дании Перминовой, дочери труженицы тыла Марфуги Гадиевой, могут предоставить две квартиры взамен аварийного жилья. Одну квартиру готов предоставить благотворитель, а другую – Госжилфонд при Президенте РТ, заявляет пресс-служба Совета депутатов Зеленодольского района РТ.

В сообщении отмечается, что Перминова является собственницей двух квартир, находящихся в домах № 29 по улице Карла Маркса и № 9 по улице Декабристов. Оба здания признаны аварийными. В квартире на улице Декабристов вместе с дочерью проживает мать – Марфуга Гадиева.

По информации властей Зеленодольска, Дания Перминова и анонимный благотворитель из Казани ранее дважды не смогли договориться об условиях предоставления альтернативной жилплощади. Женщина якобы предлагала переселить ее вместе с матерью в московскую квартиру стоимостью 8,7 млн рублей либо в одну из трех казанских квартир стоимостью 6 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба Совета ЗМР, недавно благотворитель через главу района предложил предоставить Перминовой двухкомнатную квартиру площадью 42 кв. метра, но та оказалась.

«Ее требования – бесплатно получить новую трехкомнатную квартиру и оставить за собой 1,1 млн рублей выкупных средств от двух аварийных квартир, которые перечислены на счет нотариуса, либо в обход закона снять аварийность с дома № 9 по улице Декабристов. Поиск вариантов урегулирования сложившейся ситуации продолжается», – говорится в сообщении.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Дания Перминова написала в Интернете о выселении ее матери-пенсионерки из аварийного дома без предоставления альтернативного жилья. Ситуация вызвала бурное обсуждение в СМИ и социальных сетях.

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