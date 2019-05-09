В Актанышском районе главы сельских поселений предложили отменить продажу алкоголя во время уразы

(Казань, 9 мая, «Татар-информ», Гульнар Гарифуллина). Главы ряда сельских поселений в Актанышском районе Татарстана по просьбе местных жителей вышли с предложением не продавать алкоголь в священный месяц Рамадан. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» сообщила руководитель пресс-службы главы Актанышского района Лейсан Тимерова.

«Уже несколько лет подряд такое практикуется. Главы сельских поселений по просьбе жителей села выступают с обращением к владельцам магазинов и торговых точек. Они в свою очередь убирают алкоголь со своих прилавков. Эту красивую традицию когда-то начинал покойный глава Старо-Аймановского сельского поселения Мулланур Кашапов. Тогда они посоветовались с жителями и объявили себя “селом без алкоголя“», – рассказала Лейсан Тимерова.

Жители Старого Айманова решили продолжить эту традицию и вышли с аналогичным предложением к нынешнему главе сельского поселения. «Предприниматели, владельцы торговых точек восприняли позицию людей с пониманием. В акции уже участвуют села Старое Айманово, Атясево, Тюково, Казкеево, Усы, Аккузово. Думаем, что к ним присоединятся и другие», – отметила представитель пресс-службы главы Актанышского района.

Эту же тему обсуждали на видеобрифинге с участием глав сельских поселений и имамов актанышских сел. Брифинг был посвящен проведению месяца Рамадан в Актанышском районе и достоинствам священного месяца. Имам-мухтасиб Актанышского района Руслан хазрат Муртазин сообщил имам-хатыбам сельских мечетей, что им разослано новое положение о правилах выполнения религиозного поклонения.

Глава Атясевского сельского поселения Эльвира Насырова отметила, что жители села выступили с просьбой приостановить продажу алкоголя в месяц Рамадан и что владелец местного магазина безоговорочно поддержал предложение. По словам Лейсан Тимеровой, акция по запрету продажи алкоголя впервые проводится в селах района столь масштабно. Она подчеркнула, что это результат постоянной работы по нравственному воспитанию населения.

Так, в районном Доме культуры ежемесячно проходит встреча под названием «Вечер проповеди». В прошлом году состоялся районный ифтар на 300 человек. Такой же вечер разговения пройдет и в этом году, дата проведения мероприятия еще не определена.

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