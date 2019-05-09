В Бугульминском районе заложили первый камень новой мегафермы

(Казань, 9 мая, «Татар-информ»). В деревне Наратлы Бугульминского района Татарстана построят молочную мегаферму на 3 тыс. 550 голов. Инвестиции составят 3,5 млрд рублей, сообщает пресс-служба районной администрации.

Проект по строительству молочного комплекса предусматривает возведение трех ферм на 13 тыс. голов дойных коров. Планируется, что суточный надой молока с трех ферм сможет составить 345 тонн в сутки, а агрохолдинг «ЭкоНива» станет одним из крупных производителей сырого молока в республике.

Церемония закладки первого камня состоялась при участии министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Марата Ахметова, генерального директора агрохолдинга «ЭкоНива» Штефана Дюрра, директора дочерней компании «Северная Нива Татарстан» Петра Дубянского и главы Бугульминского района Линара Закирова.

Руководитель района отметил, что в реализации этого проекта учитываются современные комплексный и системный подходы. Глава Минсельхозпрода РТ в свою очередь подчеркнул, что будущий проект очень важен для развития аграрного сектора республики.

«Реализация этого крупного инвестиционного проекта поможет Республике Татарстан закрепить статус в России. Но важнее всего – новые рабочие места для бугульминцев. Комплекс станет серьезной точкой роста для всего юго-востока [Татарстана]. Наконец, придет время, когда мы будем Бугульминский район хвалить и ставить в пример другим. Это будет место с самым интенсивным молочным животноводством и высокой культурой земледелия», – сказал Марат Ахметов.

Участники торжественного события заложили в основание будущей фермы капсулу с текстом послания для потомков. После этого место и первый камень будущей фермы освятили епископ Альметьевский и Бугульминский Мефодий и имам-мухтасиб Бугульминского района Рамиль хазрат Хуснутдинов.

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