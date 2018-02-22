Депутаты Татарстана почтили память погибших в Великой отечественной войне на Архангельском кладбище

(Казань, 9 мая, «Татар-информ», Диана Авакян). Депутаты Государственного Совета Татарстана на Архангельском кладбище Казани почтили память погибших в Великой отечественной войне. Среди участников церемонии были ветераны, представители общественных организаций, депутаты Казгордумы, кадеты.

Участники церемонии возложили венки и цветы к монументу «Воин», а также к памятному знаку воинам-иностранцам, умершим в госпиталях Казани во время войны. Возложение венков сопровождалось оружейными залпами. Звучали гимны России и Татарстана.

«Мы бы хотели поблагодарить ветеранов за победу в 1945 году. Отдать дань памяти тем, кто погиб на фронтах от ранений, кто в силу возраста не дожил до сегодняшнего дня», — поделился с журналистами заместитель Председателя Госсовета РТ Юрий Камалтынов.

Парламентарий с сожалением отметил, что с каждым годом в стране становится все меньше ветеранов ВОВ.

«Наша задача — делать все, чтобы подвиг наших отцов, дедов, прадедов жил в памяти людей. Желающих исказить, замолчать то, что было в 1941—1945 годах слишком много. Мы должны сохранить эту память для потомков», — подытожил Камалтынов.

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