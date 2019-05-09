В Казани изменится маршрут движения автобуса № 68

(Казань, 9 мая, «Татар-информ»). В Казани с 13 мая в рамках эксперимента изменят схему движения автобусного маршрута № 68, связывающего железнодорожный вокзал и улицу Иман. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

Автобус будет следовать по улицам Рустема Яхина, Гаяза Исхаки, Чернышевского и Бурхана Шахиди, а затем по нынешнему маршруту.

Изменение должно повысить безопасность пассажиров. Если сейчас маршрут проходит через перекрестки, на которых нет светофоров, то после корректировки он пройдет через регулируемые перекрестки. Режим работы автобусов при этом останется прежним, отметили в Комитете по транспорту исполкома города.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что из-за празднования Дня Победы в Казани изменена схема движения девяти автобусных маршрутов.

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