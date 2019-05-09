Белые голуби и красные гвоздики: Алексей Песошин возложил цветы к мемориалу павшим воинам

(Казань, 9 мая, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Премьер-министр РТ Алексей Песошин возложил венок и красные гвоздики у монументов «Солдат-победитель» и «Скорбящий солдат» на Арском кладбище в Казани.

К мемориалам на кладбище также пришли ветераны Великой Отечественной войны, курсанты-суворовцы и официальные лица. В том числе заместитель Премьер-министра республики Василь Шайхразиев, депутаты Госдумы РФ от Татарстана Айрат Фаррахов и Ильдар Гильмутдинов и др.

Участники церемонии после возложения цветов к монументу «Солдат-победитель» почтили память павших воинов минутой молчания. За этим последовал троекратный залп, во время которого в воздух взмыла стая белых голубей, символизировавших души воинов, которые ценой своей жизни спасли мир от фашизма.

Затем перед Алексеем Песошиным и ветеранами промаршировал взвод бойцов, одетых в форму времен Великой Отечественной войны.

Церемония возложения продолжилась у памятника «Скорбящий солдат» и на могиле Героя Советского Союза Михаила Девятаева. Участники события почтили память летчика-истребителя, совершившего побег из концлагеря на угнанном бомбардировщике.

Премьер-министр Татарстана, ветераны ВОВ и официальные лица сделали общую фотографию, после чего отправились на другие праздничные мероприятия по случаю Дня Победы. В 10 утра на площади Тысячелетия начнется Парад Победы, а затем по улицам Казани пройдет акция «Бессмертный полк».

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