Татар-информ

9 мая 2019, 07:41

Официальная хроника

Рустам Минниханов возложит цветы к Вечному огню и примет участие в акции «Бессмертный полк»

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Официальная хроника

Рустам Минниханов возложит цветы к Вечному огню и примет участие в акции «Бессмертный полк»

Фото: архив/Александр Эшкинин

Дядя Президента РТ Галимзян Минниханов погиб, защищая Москву в декабре 1941 года.

(Казань, 9 мая, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов примет участие в торжествах по случаю 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Руководитель республики планирует возложить цветы к Вечному огню в казанском Парке Победы, посетить торжественное прохождение войск казанского гарнизона на площади Тысячелетия, а также принять участие в акции «Бессмертный полк». Об этом сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе Президента РТ.

Церемония возложения цветов к Вечному огню Колоннады Мемориала Славы в казанском Парке Победы начнется сегодня рано утром. Кроме Президента РТ поклониться павшим войнам приедут Госсоветник Татарстана Минтимер Шаймиев, Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, Премьер-министр республики Алексей Песошин. Высшие должностные лица республики почтут память погибших минутой молчания. Во время торжественной церемонии будут исполнены государственные гимны России и Татарстана.

В 10 часов утра на площади Тысячелетия начнется официальная часть торжественного мероприятия с выносом государственных флагов России, Татарстана и Знамени Победы. Здесь же состоится прямое включение трансляции Парада Победы с Красной площади в Москве. «Во время торжественной церемонии планируется выступление Президента РТ Рустама Минниханова с речью по случаю 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне», – отметили в пресс-службе.

После выступления Президента РТ на площади Тысячелетия состоится торжественное прохождение войск Казанского гарнизона и спецподразделений силовых структур. Парад будет сопровождать песня «День Победы».

Во второй половине дня Рустам Минниханов планирует принять участие в акции «Бессмертный полк», которая начнется на площади Свободы. Торжественное шествие пройдет по улицам Карла Маркса, Лобачевского, Кремлевской и закончится на площади Тысячелетия.

Президент РТ ежегодно принимает участие в акции с портретом своего дяди со стороны отца Галимзяна Миннихановича Минниханова, который воевал в составе 359-го стрелкового полка РККА. По данным военного комиссара Рузского района Московской области, Галимзян Минниханов погиб во время битвы за Москву в декабре 1941 года.

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