Велопробег «Победный» собрал в Заинске более 500 участников

(Казань, 9 мая, «Татар-информ»). В Заинске состоялся городской велопробег, посвященный 74-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Мероприятие собрало более 500 участников, передает «Заинск-информ».
Перед заездом заинцы собрались у Дворца культуры «Энергетик». С приветственным словом к участникам обратился глава Заинского района Разиф Каримов, который сам ежегодно принимает участие в мероприятии. Он поздравил всех с наступающим Днем Победы, пожелав успехов, здоровья и мирного неба над головой.
В этот же вечер на велосипеды сели и другие руководители: глава исполкома района Ильнар Хафизов, замглавы района Валерий Акатьев, руководитель исполкома города Сергей Максимов, прокурор города Ринат Каримов и другие.
Акция с каждым годом собирает все больше участников. В этом году многие пришли с семьями, было много и пенсионеров, и представителей молодежи.
Участники стартовали у Дворца культуры «Энергетик», проехали мимо кинотеатра «Космос», затем по улицам Нефтяников, Ленина, Никифорова и Рафикова, финишировав у памятника Воину-освободителю.
За безопасностью участников следил патрульный экипаж ГИБДД.
Ярким финалом акции стал флешмоб, участники которого запустили в небо сотни черных и оранжевых воздушных шаров.