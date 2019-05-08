Велопробег «Победный» собрал в Заинске более 500 участников

(Казань, 9 мая, «Татар-информ»). В Заинске состоялся городской велопробег, посвященный 74-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Мероприятие собрало более 500 участников, передает «Заинск-информ».





Перед заездом заинцы собрались у Дворца культуры «Энергетик». С приветственным словом к участникам обратился глава Заинского района Разиф Каримов, который сам ежегодно принимает участие в мероприятии. Он поздравил всех с наступающим Днем Победы, пожелав успехов, здоровья и мирного неба над головой.

В этот же вечер на велосипеды сели и другие руководители: глава исполкома района Ильнар Хафизов, замглавы района Валерий Акатьев, руководитель исполкома города Сергей Максимов, прокурор города Ринат Каримов и другие.





Акция с каждым годом собирает все больше участников. В этом году многие пришли с семьями, было много и пенсионеров, и представителей молодежи.



Участники стартовали у Дворца культуры «Энергетик», проехали мимо кинотеатра «Космос», затем по улицам Нефтяников, Ленина, Никифорова и Рафикова, финишировав у памятника Воину-освободителю.

За безопасностью участников следил патрульный экипаж ГИБДД.

Ярким финалом акции стал флешмоб, участники которого запустили в небо сотни черных и оранжевых воздушных шаров.

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