Нижнекамский архив подготовил виртуальную выставку документов времен войны

(Казань, 9 мая, «Татар-информ»). К 74-летней годовщине Победы Нижнекамский архив подготовил специальную виртуальную выставку с оцифрованными документами военных лет, сообщает пресс-служба Нижнекамского района.





Посетитель сайта может ознакомиться с официальными письмами и приказами, трогательными весточками с фронта, протоколами, газетами того времени и удостоверениями.



Работники рассказали, что имеющиеся в архиве Нижнекамского района документы времен Великой Отечественной войны бесценны. «Это народное достояние, память о прошлом. Это частичка нашей большой истории», – поделились специалисты.



Представленные на выставке документы свидетельствуют о трудовом фронте. Они дают потомкам возможность посмотреть из настоящего в прошлое. Удостоверения, характеристики, заявления, письма – во всех документах каким-то образом отражается война, трудности войны.



«В личных делах работников, в приказах мы можем увидеть, что и мужчины, и женщины, и рабочие, и председатели уходили на защиту своей Родины», – сообщили организаторы выставки.

Познакомиться с выставкой можно на сайте архива.

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