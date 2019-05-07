Жители Нижнекамска на мотоциклах и грузовиках объехали родные села героев войны

(Казань, 9 мая, «Татар-информ»). По улицам Нижнекамска проехал традиционный автомотопробег «По дорогам героев». Возглавляли группу мотоциклы, далее следовал военный грузовик, а за ним легковые автомобили, сообщает пресс-служба администрации Нижнекамского района РТ.



Колонна объехала шесть сел – места рождения прославленных земляков, чтобы отдать дань уважения и поклониться героям войны. В рамках забега также состоялся митинг с возложением цветов к монументу Победы и минутой молчания.



Обращаясь к собравшимся, советник главы района и председатель Совета ветеранов Григорий Китанов отметил, что Нижнекамская земля является родиной Героев Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы. Сейчас в Нижнекамском районе установлено 35 монументов.



Также Китанов напомнил, что с 10 мая возле монумента Победы в Нижнекамске начнется глобальная реконструкция. Здесь будут установлены бюсты пятерым Героям Советского Союза и пятерым полным кавалерам орденов Славы.



Впервые автомотопробег «По дорогам героев» провели в Нижнекамске в 2015 году – в честь 70-летия Победы. Участниками каждый год становятся студенты нижнекамских автошкол, профессиональных учебных заведений, байкеры и другие.

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