Менделеевцы привели в порядок могилы Героев Советского Союза

(Казань, 9 мая, «Татар-информ»). В канун 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне в Менделеевске состоялся ряд мемориально-патронатных акций, которые провели молодогвардейцы Менделеевского района, учащиеся школ № 1 и № 2, сотрудники ПМК «Сатори», активисты движений «Юнармия» и «Волонтеры Победы», ТОС «Поселок», передает ИЦ «Менделеевск».



Представители данных организаций привели в порядок могилы Героев Советского Союза, братскую могилу участников Гражданской войны, очистили памятники, покрасили ограды, очистили дорожки от прошлогодних листьев.





Кураторы акций отметили, что чтить память предков, которые защищали Родину, не жалея жизни в страшные годы, – это необходимость, замечает издание.



Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что «Юные тимуровцы» Менделеевска поздравили ветеранов с наступающим праздником.

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