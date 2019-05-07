Татар-информ

9 мая 2019, 02:43

Общество

Менделеевцы привели в порядок могилы Героев Советского Союза

Рекомендуем

Общество

Менделеевцы привели в порядок могилы Героев Советского Союза

Фото: mendeleevskyi.ru

Добровольцы привели в порядок могилы Героев Советского Союза, братскую могилу участников Гражданской войны, очистили памятники, покрасили ограды.

(Казань, 9 мая, «Татар-информ»). В канун 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне в Менделеевске состоялся ряд мемориально-патронатных акций, которые провели молодогвардейцы Менделеевского района, учащиеся школ № 1 и № 2, сотрудники ПМК «Сатори», активисты движений «Юнармия» и «Волонтеры Победы», ТОС «Поселок», передает ИЦ «Менделеевск».

Представители данных организаций привели в порядок могилы Героев Советского Союза, братскую могилу участников Гражданской войны, очистили памятники, покрасили ограды, очистили дорожки от прошлогодних листьев.



Кураторы акций отметили, что чтить память предков, которые защищали Родину, не жалея жизни в страшные годы, – это необходимость, замечает издание.


Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что «Юные тимуровцы» Менделеевска поздравили ветеранов с наступающим праздником.

 

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Заинских участников Великой Отечественной войны поздравил депутат Госдумы

Новости дня
03:21
Заинских участников Великой Отечественной войны поздравил депутат Госдумы

Поздравления принимали Леонид Мачтаков и Анна Моисеева.

02:43
Менделеевцы привели в порядок могилы Героев Советского Союза

Добровольцы привели в порядок могилы Героев Советского Союза, братскую могилу участников Гражданской войны, очистили памятники, покрасили ограды.

01:20
В Нижнекамске осталось около 1,5 тыс. ветеранов Великой Отечественной

За последний год в Нижнекамске и Нижнекамском районе ушли из жизни более 260 ветеранов.

00:25
Велопробег «Победный» собрал в Заинске более 500 участников

Ярким финалом стал флешмоб, участники которого запустили в небо сотни черных и оранжевых воздушных шаров.

8.05 23:58
Солнцезащитные средства оказались потенциально опасны для людей
8.05 23:46
Минтруд России назвал число живущих в стране ветеранов Великой Отечественной
8.05 23:40
Минтруд РТ: На каждого безработного в Татарстане приходится три вакансии

За неделю в республике число безработных сократилось до 12665 человек.

8.05 23:24
В России незначительно снизилась годовая инфляция
8.05 23:12
«Юные тимуровцы» Менделеевска поздравили ветеранов с наступающим праздником

Накануне праздника ребята посещали участников войны и ветеранов тыла на дому, поздравляли, выражали им благодарность за мир и счастливое детство.

8.05 23:02
Наставник «Калева»: «Тренер казанцев проделал отличную работу»

Дональдас Кайрис прокомментировал ход проигранной встречи с УНИКСом, которая лишила эстонцев шансов на полуфинал.

8.05 22:50
Четверть ВИЧ-инфицированных россиян не знают о своем статусе
8.05 22:39
В России отзовут более полутора тысяч автомобилей Mercedes-Benz
8.05 22:30
Наставник УНИКСа о победе над «Калевом»: «В будущем мы должны еще лучше обороняться»

Димитрис Прифтис прокомментировал ход игры, выведшей казанцев в полуфинал.

8.05 22:20
Юные спортсмены из Казани поборются за выход на межрегиональный этап фестиваля «Локобол»

Всего за победу будут бороться шесть команд из столицы РТ, Ижевска и Йошкар-Олы.

8.05 22:18
Вратарь «Ак Барса» Подъяпольский продолжит карьеру в «Северстали»

Казанский клуб получит за игрока денежную компенсацию, сумма которой не раскрывается.

8.05 22:06
За свалки отходов в Татарстане оштрафовали два предприятия на общую сумму более 600 тыс. рублей

Экологи республики обнаружили несанкционированные свалки отходов в Нижнекамске и Казани.

8.05 21:56
Арендодатель фитнес-клуба Heyvus отсудил у тренажерного зала около 600 тыс. долга за аренду

Компания «Еврострой НЧ» через Арбитражный суд РТ выиграла дело у закрывшегося фитнес-клуба, который остался должен деньги за неуплату аренды.

8.05 21:50
94-летний фронтовик Аббас Ахметшин: «До сих пор испытываю огромную любовь к жизни»

Ветеран Великой Отечественной рассказал победителям конкурса детских рисунков «Навстречу Победе» о своем участии в войне.

8.05 21:40
«Диктант Победы» в Нижнекамске написали 65 человек

В Нижнекамске завершила работу одна из 1373 площадок исторической акции «Диктанта Победы».

8.05 21:28
Минпросвещения РФ предложило внести в перечень полезных услуг дополнительную помощь родителям
8.05 21:21
В Татарстане 18 тыс. школьников-волонтеров оказывают помощь ветеранам Великой Отечественной войны

Школьники и студенты колледжей навещают ветеранов и тружеников тыла, дарят подарки по Дню Победы.

8.05 21:16
УНИКС вышел в полуфинал Лиги ВТБ

Казанский клуб победил в серии до трех побед эстонский «Калев».

8.05 21:08
В Елабужском институте КФУ чествовали ветеранов войны

Ежегодное мероприятие в этом году прошло под лозунгом «Поклонимся великим тем годам!».

8.05 20:51
В Высокогорском лесничестве ликвидировали несанкционированную свалку

Природоохранная акция «Чистые леса Татарстана» стартовала 22 апреля.

8.05 20:33
Минтруд РТ: В шести моногородах Татарстана за неделю сократилось число безработных

В шести моногородах республики на учете в службах занятости состоит 3553 человека.

События