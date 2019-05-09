Компания РИТЭК поздравляет татарстанцев с Днем Победы

(Казань, 9 мая, «Татар-информ»). Заместитель генерального директора — директор ТПП «ТатРИТЭКнефть» ООО «РИТЭК» Н. В. Нефедов поздравил ветеранов, тружеников тыла и всех татарстанцев с Днем Победы.

«Эта дата навсегда вписана в героическую летопись России и стала символом бессмертного воинского и трудового подвига нашего народа», — отметил Николай Нефедов.

По словам директора ТПП «ТатРИТЭКнефть», День Победы — это символ мужества, патриотизма и отваги, пример несокрушимой силы духа. А величие подвигов россиян, защитивших мир от фашизма, не меркнет и поныне.

«Низкий поклон вам, дорогие ветераны! За свободу и независимость Родины. За ваш созидательный послевоенный труд, за все, что вы сделали для будущего. Долг нынешнего поколения — быть достойными продолжателями традиций победителей!», — подчеркнул Нефедов.

В заключение он пожелал всем добра, благополучия и мирного неба.

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