Автопробег и возложение гирлянд к обелискам устроили жители Тетюш в честь Дня Победы

(Казань, 9 мая, «Татар-информ»). В Тетюшах состоялся автопробег, посвященный 74-й годовщине Победы. По традиции станцией отправления стала Тетюшская автошкола, пишет местная газета «Авангард».

По пути следования автоколонну, украшенную транспарантом и флагами, встречали шарами и флажками сотрудники организаций и учреждений города.

У мемориала Славы состоялся митинг, на котором жителей города приветствовали глава района Рамис Сафиуллов и военный комиссар Фанис Гарифуллин.

Активистам местного отделения Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» были вручены медали «Юнармейская доблесть».

Затем присутствующие почтили минутой молчания память защитников Родины, к обелискам были возложены торжественные гирлянды, а у Вечного огня легли красные тюльпаны.

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