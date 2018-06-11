(Казань, 9 мая, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил татарстанцев с Днем Победы, сообщает пресс-служба главы республики.

Со дня окончания Великой Отечественной войны прошло 74 года. «События трагических и героических военных лет никогда не сотрутся из нашей памяти, став неразрывным связующим звеном духовно-патриотической преемственности поколений», — отметил Рустам Минниханов.

Война оставила глубокий шрам на сердце многонационального народа России. Люди бились за свободу Родины на полях сражений, в кольце блокады Ленинграда и в тылу — в конструкторских бюро, у станков и на колхозных нивах.

Из Татарстана на фронт Великой Отечественной ушло более 700 тыс. человек, из них почти половина не вернулась домой. «Никогда не померкнут имена Мусы Джалиля, Михаила Девятаева, Магубы Сыртлановой, Петра Гаврилова, Гания Сафиуллина, Николая Столярова, Гази Загитова и многих других, чьи героические судьбы стали ярким примером самоотверженности и верности долгу», — сказал Президент РТ. Он напомнил строки из стихотворения Мусы Джалиля: «Умирая, не умрёт герой — мужество останется в веках. Имя прославляй своё борьбой, чтоб оно не молкло на устах».

Рустам Минниханов выразил благодарность ветеранам республики за мужество, мудрость, трудолюбие, оптимизм и участие в жизни Татарстана. Он пожелал, чтобы на Россию никогда не опускалась тень войны, и над страной всегда развевалось знамя Победы.

«Мира вам, счастья, добра и благополучия! С Днём Великой Победы!» — заключил Президент Татарстана.

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