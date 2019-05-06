Ко Дню Победы в Нацбиблиотеке РТ открылась новая книжная экспозиция

(Казань, 9 мая, «Татар-информ»). В читальном зале Национальной библиотеки Республики Татарстан открылась выставка «Герои не забываются!», приуроченная к 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба библиотеки.



Выставка рассказывает о самой страшной войне XX века, унесшей миллионы жизней солдат, офицеров и мирных жителей. Начавшись 22 июня 1941 года, она продолжалась 1418 дней и стала для страны серьезным испытанием, потребовавшим напряжения всех сил советского народа.



Посетитель библиотеки может ознакомиться с газетами и журналами разных лет на русском и татарском языках, в числе которых «Родина», «Огонек», «Идель», «Наша молодежь», «Ватаным Татарстан», «Известия» и другие. Вниманию читателей предлагаются материалы о судьбах людей, на долю которых выпали страшные тяготы войны: голод, холод и смерть.





Большое внимание в материалах выставки уделено подвигу татарстанцев. Одним из них является заслуженный деятель искусств ТАССР Равиль Тумашев, история жизни которого рассказана его сыном.



Большой интерес читателей вызывают статьи о легендарном летчике-истребителе Михаиле Девятаеве, совершившем дерзкий побег из немецкого плена на угнанном вражеском самолете. Также большой резонанс имеют материалы о подвиге поэта-героя Мусы Джалиля и его соратников, ценой своих жизней приблизивших Победу.



Интерес вызывают и уникальные экспонаты – газеты военных лет. Особое место в ряду раритетов отведено историческому номеру газеты «Известия» за 9 мая 1945 года, содержащему Акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил и текст Указа Президиума Верховного Совета СССР «Об объявлении 9 мая праздником Победы».



Для гостей в фондах библиотеки также имеются периодические издания, книги, аудио и видеодокументы, которые повествуют о тех тяжелых годах.

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