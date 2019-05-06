Татар-информ

9 мая 2019, 07:20

Культура

Ко Дню Победы в Нацбиблиотеке РТ открылась новая книжная экспозиция

Рекомендуем

Культура

Ко Дню Победы в Нацбиблиотеке РТ открылась новая книжная экспозиция

Фото: kitaphane.tatarstan.ru

Выставка рассказывает о самой страшной войне XX века, унесшей миллионы жизней солдат, офицеров и мирных жителей.

(Казань, 9 мая, «Татар-информ»). В читальном зале Национальной библиотеки Республики Татарстан открылась выставка «Герои не забываются!», приуроченная к 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба библиотеки.

Выставка рассказывает о самой страшной войне XX века, унесшей миллионы жизней солдат, офицеров и мирных жителей. Начавшись 22 июня 1941 года, она продолжалась 1418 дней и стала для страны серьезным испытанием, потребовавшим напряжения всех сил советского народа.

Посетитель библиотеки может ознакомиться с газетами и журналами разных лет на русском и татарском языках, в числе которых «Родина», «Огонек», «Идель», «Наша молодежь», «Ватаным Татарстан», «Известия» и другие. Вниманию читателей предлагаются материалы о судьбах людей, на долю которых выпали страшные тяготы войны: голод, холод и смерть.



Большое внимание в материалах выставки уделено подвигу татарстанцев. Одним из них является заслуженный деятель искусств ТАССР Равиль Тумашев, история жизни которого рассказана его сыном.

Большой интерес читателей вызывают статьи о легендарном летчике-истребителе Михаиле Девятаеве, совершившем дерзкий побег из немецкого плена на угнанном вражеском самолете. Также большой резонанс имеют материалы о подвиге поэта-героя Мусы Джалиля и его соратников, ценой своих жизней приблизивших Победу.

Интерес вызывают и уникальные экспонаты – газеты военных лет. Особое место в ряду раритетов отведено историческому номеру газеты «Известия» за 9 мая 1945 года, содержащему Акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил и текст Указа Президиума Верховного Совета СССР «Об объявлении 9 мая праздником Победы».

Для гостей в фондах библиотеки также имеются периодические издания, книги, аудио и видеодокументы, которые повествуют о тех тяжелых годах.

 

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

КНИТУ завоевал Гран-при республиканской «Студенческой весны – 2019»

Новости дня
08:00
Рустам Минниханов поздравил татарстанцев с Днем Победы

Президент Татарстана поблагодарил ветеранов за мужество, мудрость, трудолюбие и оптимизм.

07:41
Рустам Минниханов возложит цветы к Вечному огню и примет участие в акции «Бессмертный полк»

Дядя Президента РТ Галимзян Минниханов погиб, защищая Москву в декабре 1941 года.

07:20
Ко Дню Победы в Нацбиблиотеке РТ открылась новая книжная экспозиция

Выставка рассказывает о самой страшной войне XX века, унесшей миллионы жизней солдат, офицеров и мирных жителей.

06:24
Татарская молодежь Москвы устроила для ветеранов концерт и торжественный ужин

В завершении культурной программы все участники и гости концерта поднялись на сцену для совместного исполнения композиции «День победы».

05:20
Жители Нижнекамска на мотоциклах и грузовиках объехали родные села героев войны

Впервые автомотопробег «По дорогам героев» провели в Нижнекамске в 2015 году – в честь 70-летия Победы.

04:41
Автопробег и возложение гирлянд к обелискам устроили жители Тетюш в честь Дня Победы

По пути следования автоколонну, украшенную транспарантом и флагами, встречали шарами и флажками сотрудники организаций и учреждений города.

03:21
Заинских участников Великой Отечественной войны поздравил депутат Госдумы

Поздравления принимали Леонид Мачтаков и Анна Моисеева.

02:43
Менделеевцы привели в порядок могилы Героев Советского Союза

Добровольцы привели в порядок могилы Героев Советского Союза, братскую могилу участников Гражданской войны, очистили памятники, покрасили ограды.

01:20
В Нижнекамске осталось около 1,5 тыс. ветеранов Великой Отечественной

За последний год в Нижнекамске и Нижнекамском районе ушли из жизни более 260 ветеранов.

00:25
Велопробег «Победный» собрал в Заинске более 500 участников

Ярким финалом стал флешмоб, участники которого запустили в небо сотни черных и оранжевых воздушных шаров.

8.05 23:58
Солнцезащитные средства оказались потенциально опасны для людей
8.05 23:46
Минтруд России назвал число живущих в стране ветеранов Великой Отечественной
8.05 23:40
Минтруд РТ: На каждого безработного в Татарстане приходится три вакансии

За неделю в республике число безработных сократилось до 12665 человек.

8.05 23:24
В России незначительно снизилась годовая инфляция
8.05 23:12
«Юные тимуровцы» Менделеевска поздравили ветеранов с наступающим праздником

Накануне праздника ребята посещали участников войны и ветеранов тыла на дому, поздравляли, выражали им благодарность за мир и счастливое детство.

8.05 23:02
Наставник «Калева»: «Тренер казанцев проделал отличную работу»

Дональдас Кайрис прокомментировал ход проигранной встречи с УНИКСом, которая лишила эстонцев шансов на полуфинал.

8.05 22:50
Четверть ВИЧ-инфицированных россиян не знают о своем статусе
8.05 22:39
В России отзовут более полутора тысяч автомобилей Mercedes-Benz
8.05 22:30
Наставник УНИКСа о победе над «Калевом»: «В будущем мы должны еще лучше обороняться»

Димитрис Прифтис прокомментировал ход игры, выведшей казанцев в полуфинал.

8.05 22:20
Юные спортсмены из Казани поборются за выход на межрегиональный этап фестиваля «Локобол»

Всего за победу будут бороться шесть команд из столицы РТ, Ижевска и Йошкар-Олы.

8.05 22:18
Вратарь «Ак Барса» Подъяпольский продолжит карьеру в «Северстали»

Казанский клуб получит за игрока денежную компенсацию, сумма которой не раскрывается.

8.05 22:06
За свалки отходов в Татарстане оштрафовали два предприятия на общую сумму более 600 тыс. рублей

Экологи республики обнаружили несанкционированные свалки отходов в Нижнекамске и Казани.

8.05 21:56
Арендодатель фитнес-клуба Heyvus отсудил у тренажерного зала около 600 тыс. долга за аренду

Компания «Еврострой НЧ» через Арбитражный суд РТ выиграла дело у закрывшегося фитнес-клуба, который остался должен деньги за неуплату аренды.

8.05 21:50
94-летний фронтовик Аббас Ахметшин: «До сих пор испытываю огромную любовь к жизни»

Ветеран Великой Отечественной рассказал победителям конкурса детских рисунков «Навстречу Победе» о своем участии в войне.

8.05 21:40
«Диктант Победы» в Нижнекамске написали 65 человек

В Нижнекамске завершила работу одна из 1373 площадок исторической акции «Диктанта Победы».

События